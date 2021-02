The Queen in campo per il vaccino. "Covid come la peste, farlo è un dovere" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Elisabetta II, 95 anni ad aprile, dà l’esempio ai sudditi e scende in campo in favore dei vaccini anti Covid: lo fa con con un raro messaggio pubblico dicendo di comprendere che c’è chi possa esitare; ma incoraggia apertamente la sua gente a immunizzarsi poiché, ammonisce, è doveroso “pensare agli altri prima che a sé stessi”. Un atto che del resto la sovrana ha già compiuto a gennaio - col 99enne principe Filippo, ora in ospedale per un’infezione non legata al Covid - seguita questo mese dall’erede al trono Carlo, 72 anni, e dalla consorte Camilla: tutti in forma pubblica per sostenere la campagna di vaccinazioni di massa promossa dal governo di Boris Johnson. E a cui ora si aggiungono le dichiarazioni diffuse stasera da Buckingham Palace, registrate durante a una conversazione in videocollegamento con i responsabili delle macchina vaccinale messa in moto nelle 4 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Elisabetta II, 95 anni ad aprile, dà l’esempio ai sudditi e scende inin favore dei vaccini anti Covid: lo fa con con un raro messaggio pubblico dicendo di comprendere che c’è chi possa esitare; ma incoraggia apertamente la sua gente a immunizzarsi poiché, ammonisce, è doveroso “pensare agli altri prima che a sé stessi”. Un atto che del resto la sovrana ha già compiuto a gennaio - col 99enne principe Filippo, ora in ospedale per un’infezione non legata al Covid - seguita questo mese dall’erede al trono Carlo, 72 anni, e dalla consorte Camilla: tutti in forma pubblica per sostenere la campagna di vaccinazioni di massa promossa dal governo di Boris Johnson. E a cui ora si aggiungono le dichiarazioni diffuse stasera da Buckingham Palace, registrate durante a una conversazione in videocollegamento con i responsabili delle macchina vaccinale messa in moto nelle 4 ...

HuffPostItalia : The Queen in campo per il vaccino. 'Covid come la peste, farlo è un dovere' - haelyn78 : RT @HuffPostItalia: The Queen in campo per il vaccino. 'Covid come la peste, farlo è un dovere' - isamiccoli52 : RT @HuffPostItalia: The Queen in campo per il vaccino. 'Covid come la peste, farlo è un dovere' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: The Queen in campo per il vaccino. 'Covid come la peste, farlo è un dovere' - HuffPostItalia : The Queen in campo per il vaccino. 'Covid come la peste, farlo è un dovere' -