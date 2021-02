The Handmaid’s Tale, il trailer della quarta stagione da aprile su Hulu (Di venerdì 26 febbraio 2021) The Handmaid’s Tale, la quarta stagione dal 28 aprile 2021 su Hulu, ecco il trailer. I creatori non stanno ancora pensando a un finale per la serie. Nel tradizionale panel annuale durante il TCA Press Tour, Hulu ha annunciato che l’attesa quarta stagione di The Handmaid’s Tale debutterà il 28 aprile 2021 su Hulu, servizio streaming del gruppo Disney, con tre episodi e poi uno a settimana. La quarta stagione, composta da 10 episodi, arriva poco meno di due anni dopo la terza rilasciata nel 2019. La produzione dei nuovi episodi, infatti, è stata rimandata a causa della pandemia. L’anno scorso, quando a ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 febbraio 2021) The, ladal 282021 su, ecco il. I creatori non stanno ancora pensando a un finale per la serie. Nel tradizionale panel annuale durante il TCA Press Tour,ha annunciato che l’attesadi Thedebutterà il 282021 su, servizio streaming del gruppo Disney, con tre episodi e poi uno a settimana. La, composta da 10 episodi, arriva poco meno di due anni dopo la terza rilasciata nel 2019. La produzione dei nuovi episodi, infatti, è stata rimandata a causapandemia. L’anno scorso, quando a ...

