The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la settima puntata della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla settima puntata. trama Shaun e la sua equipe hanno un paziente ossessionato dall’idea di prolungare la sua vita e che manifesta dei sintomi apparentemente inspiegabili. Enrique invita Claire a bere un caffè insieme. cast Abbiamo visto la trama della settima puntata di The ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda laquarta (4) stagione di The, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme lesullaShaun e la sua equipe hanno un paziente ossessionato dall’idea di prolungare la sua vita e che manifesta dei sintomi apparentemente inspiegabili. Enrique invita Claire a bere un caffè insieme.Abbiamo visto ladi The ...

bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 26 FEBBRAIO 2021: UN VENERDÌ TRA IL CANTANTE MASCHERATO, GFVIP, THE GOOD DOCTOR E FREEDOM - PancakeItaliano : @cloudyrobs il modo in cui dipingi e disegni mi fa saltare i gangheri because how dare you? How dare you to be so g… - marchwindsor : THE CROWS LOOK SO GOOD AKJDJDHSND - IndieForBunnies : #LastDaysOfApril: il singolo 'Even The Good Days Are Bad' anticipa il nuovo album omonimo | IndieForBunnies - endorsknight : Pensavo solo che... At least come presentazione del gioco ci avrebbero portato qualcosa di fresco. giocano molto su… -