The Boys 3: Karl Urban svela la prima foto di Billy Butcher (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le prime foto dal set di the Boys 3 approdano sui social media e ci offrono un primo sguardo al Billy Butcher di Karl Urban, ma anche a Jack Quaid ed Erin Moriarty. Le riprese della terza stagione di The Boys hanno finalmente preso il via e la star Karl Urban ha svelato la prima foto di Billy Butcher su Instagram, prontamente seguito dal collega Jack Quaid il quale ha mostrato i divertenti scatti insieme a Erin Moriarty, interprete di Starlight. Karl Urban scrive su Instagram "Hullo hullo Primo giorno di riprese @theBoystv stagione 3. Bello essere di nuovo qui! Ringrazio tutti ad @amazonprimevideo ...

