Terza ondata Covid in Italia | quando arriverà e cosa dicono gli esperti | ‘I contagi crescono come a novembre’

MediasetTgcom24 : Covid, Bonaccini: 'Siamo all'inizio della terza ondata' #covid - CorreMimi : Fra un po' inizia Sanremo e la terza o quarta ondata sarà un lontano ricordo #terzaondata - drsmoda : RT @LeoWh1te_: La chiamano 'terza ondata' perché chiamarla reazione avversa al vaccino pareva brutto. #vaccini

... insieme alla campagna per gli over 80, è iniziata la vaccinazione straordinaria degli over 60 dei paesi bergamaschi del cordone sanitario disposto al confine con Brescia per arginare la...Covid - 19, le parole di Bonaccini ' Stiamo affrontando l'inizio della- commenta il presidente Bonaccini - non possiamo mollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro ...COSENZA – È la legge, bellezza. Anzi per meglio dire la burocrazia che spesso non brilla per flessibilità. Così anche se nessuno ancora sa quando si voterà per il rinnovo del consiglio regionale, ieri ...I dati di ieri confermano che è ripartita un’ondata di contagi che ieri ha sfiorato i ventimila positivi. Il numero dei tamponi è elevato, nello stesso ...