Terra dei Fuochi | action day tra Caserta e Napoli | tre attività sequestrate

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– ‘day’ interforze nella ‘dei’, in particolare nei comuni di San Giovanni Barra () e Portico di). L’rientra nell’ambito dei controlli straordinari del territorio finalizzati al contrasto dei reati ambientali programmati dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “dei”, e realizzati con il coordinamento delle prefetture di. In azione nei due comuni 27 equipaggi per un totale di 67 appartenenti alle forze dell’ordine, all’esercito, alle polizie locali e all’Arpac. Al termine dei controlli sono ...