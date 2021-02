Tennis, Jannik Sinner si cancella dall’Atp 500 di Rotterdam (Di venerdì 26 febbraio 2021) Jannik Sinner non sarà ai nastri di partenza dell’Atp 500 di Rotterdam. Dopo la sconfitta all’esordio nell’Atp 250 di Montpellier 2021 contro Bedene, il Tennista altoatesino ha scelto la via della prudenza. Sinner aveva infatti accusato dei problemi alla schiena dando l’impressione di non essere al 100%. Dopo Matteo Berrettini, l’evento olandese perde un altro protagonista italiano. Il posto in tabellone lasciato vacante da Sinner verrà occupato da Tommy Paul. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021)non sarà ai nastri di partenza dell’Atp 500 di. Dopo la sconfitta all’esordio nell’Atp 250 di Montpellier 2021 contro Bedene, ilta altoatesino ha scelto la via della prudenza.aveva infatti accusato dei problemi alla schiena dando l’impressione di non essere al 100%. Dopo Matteo Berrettini, l’evento olandese perde un altro protagonista italiano. Il posto in tabellone lasciato vacante daverrà occupato da Tommy Paul. SportFace.

OA_Sport : Tennis: forfait di Jannik Sinner, che non giocherà l'ATP 500 di Rotterdam dopo i problemi alla schiena di Montpelli… - sportface2016 : Tennis, Jannik #Sinner si cancella dall’Atp 500 di #Rotterdam - infoitsport : Tennis | Jannik Sinner | “Il mal di schiena non ha inciso Solo colpa mia se ho perso con Bedene” - infoitsport : Jannik Sinner il talento del tennis italiano ha trovato l'amore - viviromatv : La stagione del tennis azzurro è appena iniziata ed ecco che, pronti via, è arrivata la prima vittoria di un italia… -