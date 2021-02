Tennis, Jannik Sinner dopo il forfait a Rotterdam: “Non sono al 100%, ho ancora un po’ di dolore alla schiena” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Uno stop precauzionale, ma del quale c’era bisogno dopo la sconfitta di due giorni fa, nel primo turno dell’ATP 250 di Montpellier contro lo sloveno Aljaz Bedene. Jannik Sinner ha scelto di non essere al via dell’ATP 500 di Rotterdam, l’importante torneo che scatterà settimana prossima in terra olandese. Un forfait sofferto, del quale l’altoatesino ha parlato in una storia su Instagram: “sono triste nel dire che non ci sarò in quel di Rotterdam prossima settimana. Ho ancora un po’ di dolore alla schiena e non sono ancora al 100% della forma. Grazie come sempre a Richard Krajicek per l’opportunità, spero di esserci il prossimo anno”. Non dovrebbero ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Uno stop precauzionale, ma del quale c’era bisognola sconfitta di due giorni fa, nel primo turno dell’ATP 250 di Montpellier contro lo sloveno Aljaz Bedene.ha scelto di non essere al via dell’ATP 500 di, l’importante torneo che scatterà settimana prossima in terra olandese. Unsofferto, del quale l’altoatesino ha parlato in una storia su Instagram: “triste nel dire che non ci sarò in quel diprossima settimana. Houn po’ die nonaldella forma. Grazie come sempre a Richard Krajicek per l’opportunità, spero di esserci il prossimo anno”. Non dovrebbero ...

