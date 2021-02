Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: BELA ESCE DI SCENA! E Lucy… (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il suo ruolo ricorda quello del celebre Cyrano de Bergerac: non bellissimo, ma dotato di grande cuore ed un impareggiabile talento con parole e versi, BELA Moser (Franz-Xaver Zeller) riESCE ad arrivare diritto al cuore. Esattamente come il celebre personaggio uscito dalla penna di Rostand, però, a Tempesta d’amore BELA non ha avuto molta fortuna in amore… Dopo la drammatica fine della sua relazione con Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann), però, nelle prossime puntate italiane per questo amatissimo personaggio arriverà il momento del riscatto. Riscatto che verrà accompagnato da un’inaspettata uscita di scena… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il suo ruolo ricorda quello del celebre Cyrano de Bergerac: non bellissimo, ma dotato di grande cuore ed un impareggiabile talento con parole e versi,Moser (Franz-Xaver Zeller) riad arrivare diritto al cuore. Esattamente come il celebre personaggio uscito dalla penna di Rostand, però, anon ha avuto molta fortuna in amore… Dopo la drammatica fine della sua relazione con Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann), però, nelle prossime puntateper questo amatissimo personaggio arriverà il momento del riscatto. Riscatto che verrà accompagnato da un’inaspettata uscita di scena… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntate ...

