"Televoto pilotato". Accusa choc fuori dal GF Vip, dietro questo scandalo c'è proprio lui. Ora è caos (Di venerdì 26 febbraio 2021) Starebbe succedendo qualcosa di storico al 'Grande Fratello Vip' e che potrebbe causare degli strascichi per un lungo periodo di tempo. Vittima di questa situazione Stefania Orlando, al momento all'oscuro di questo presunto gioco ai suoi danni. La concorrente è a rischio eliminazione, infatti si sta sfidando con Rosalinda Cannavò per un posto in finale. Ricordiamo che l'atto conclusivo della trasmissione di Alfonso Signorini ci sarà lunedì primo marzo. Ci sarebbero manovre contro di lei. A pochissimo dalla diretta di venerdì 26 febbraio è uscita fuori una voce che, se confermata, cambierebbe gli scenari. Questa indiscrezione continua a correre veloce sul web e sono davvero tantissimi gli utenti che ne sono certi. Ci sarebbe infatti soprattutto una persona che starebbe lavorando in rete affinché Stefania Orlando possa abbandonare il programma Mediaset.

TmTr77 : @GrandeFratello Questo televoto è irrilevante. È irrilevante chiunque di loro esca perché il gioco è stato pilotato… - NoTEAiMargini : RT @sen4pe: il televoto fu così sospettoso che riuscì addirittura a fare passare striscia la notizia dalla parte del giusto e fece intender… - mirca17 : @GiuliaSalemi93 @ilovejoshsmile_ Se non avessero pilotato il televoto tu saresti ancora nella casa .....???????? - FiumeDiDesideri : RT @Federic32719920: ROSALAGNA PENSA SIA USCITA MARY T PER IL PUBBLICO IN REALTÀ TELEVOTO PILOTATO DA AUTORI IN PIÙ I BOT #GFVIP @MteresaRu… - leyrahexia : RT @Federic32719920: ROSALAGNA PENSA SIA USCITA MARY T PER IL PUBBLICO IN REALTÀ TELEVOTO PILOTATO DA AUTORI IN PIÙ I BOT #GFVIP @MteresaRu… -