Svegliati amore mio la nuova fiction Mediaset con Sabrina Ferilli: la trama (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’abbiamo rivista co le repliche de L’amore strappato ma Sabrina Ferilli sta per tornare su Canale 5 con una fiction nuova di zecca dove avrà ancora una volta un ruolo molto molto particolare. Svegliati amore mio è il titolo della fiction che dovrebbe approdare nel mese di marzo 2021 su Canale 5 in prima serata. Svegliati amore mio ci racconta la storia di una madre che improvvisamente si trova a combattere contro il brutto male che ha colpito la sua bambina. La vita di una famiglia normale viene stravolta per sempre. E c’è una sola speranza: quella che la piccola possa tornare ad aprire gli occhi. Sappiamo molto poco della trama di questa nuova fiction, diretta da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’abbiamo rivista co le repliche de L’strappato masta per tornare su Canale 5 con unadi zecca dove avrà ancora una volta un ruolo molto molto particolare.mio è il titolo dellache dovrebbe approdare nel mese di marzo 2021 su Canale 5 in prima serata.mio ci racconta la storia di una madre che improvvisamente si trova a combattere contro il brutto male che ha colpito la sua bambina. La vita di una famiglia normale viene stravolta per sempre. E c’è una sola speranza: quella che la piccola possa tornare ad aprire gli occhi. Sappiamo molto poco delladi questa, diretta da ...

mari_camilizer : RT @conduserosmello: non sono migliori amiche, non sono sorelle, come si guardano loro due non si guarda nessuno. “era amore non era amic… - antonio197565 : RT @conduserosmello: non sono migliori amiche, non sono sorelle, come si guardano loro due non si guarda nessuno. “era amore non era amic… - Gi01992 : RT @DarioL46: Promo Svegliati Amore Mio Prossimamente su Canale5 @TognazziR @fictionmediaset #SvegliatiAmoreMio #gfvip #uominedonne #Amici2… - DarioL46 : Promo Svegliati Amore Mio Prossimamente su Canale5 @TognazziR @fictionmediaset #SvegliatiAmoreMio #gfvip… - confymf1989 : RT @conduserosmello: non sono migliori amiche, non sono sorelle, come si guardano loro due non si guarda nessuno. “era amore non era amic… -