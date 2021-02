Superman | J J Abrams produrrà il nuovo film scritto da Ta-Nehisi Coates

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Le avventure ditorneranno sul grande schermo con unprodotto da J.J.da Ta-tornerà sullo schermo con unda Ta-e prodotto da J.J.. Attualmente non è stato rivelato in modo ufficiale se il ruolo di Clark Kent sarà nuovamente interpretato da Henry Cavill o verrà scelto un altro attore per l'iconico ruolo. Il progetto riporterà il supereroe dei fumetti della DC nelle sale dopo L'uomo d'acciaio, realizzato nel 2013 dal regista Zack Snyder.era poi apparso anche in Batman vs: Dawn of Justice e in Justice League. Attualmente il ...