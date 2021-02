Striscia la Notizia | dall’8 marzo condurranno Gerry Scotti e Francesca Manzini La comica è dimagrita 10 chili

(Di venerdì 26 febbraio 2021)lasta per cambiare la coppia al timone del programma. Al posto di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti vedremo infatti, che ha già condotto in passato il celebre tg satirico di Antonio Ricci, e lae imitatrice, che si trova invece alla prima esperienza come conduttrice di. La, 30 anni, affiancheràdal prossimo 8, come rivela anche Caffeina Magazine. In un’intervista rilasciata a Gente, che vedremo in edicola il prossimo 6, lae imitatrice ha parlato anche molto di sè stessa e di come abbia deciso di togliere diversi(all’incirca una ...

destiempoyque : RT @jenlisaswasabi: fa ridere ma anche riflettere e frignare il fatto che il massimo della promo che le little mix abbiano in italia siano… - ringoringhetto : Savona-Ventimiglia, gli autovelox spostati - Video - Striscia la Notizia: - Gi01992 : RT @cheTVfa: Dall’8 marzo ritroveremo la “strana coppia” formata da @Gerry_Scotti e @FrancescaManza al timone di #StrisciaLaNotizia. Interv… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - Gioco d'azzardo travestito da videogame: l'allarme dell'esperto digitale Marco Camisani Calzolari… - pazzipergerry : RT @cheTVfa: Dall’8 marzo ritroveremo la “strana coppia” formata da @Gerry_Scotti e @FrancescaManza al timone di #StrisciaLaNotizia. Interv… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

Il motivo? Sta per sposare Ludovica Frasca , nota al mondo del gossip per essere un' ex velina dila, il tg satirico di Mediaset condotto dal presentatore Ezio Greggio e dall' ...Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Marco Camisani Calzolari smaschera alcuni videogame, destinati a bambini, ma che non sono sicuri perché nascondono dinamiche simili al gioco d'azzardo e ...L'imprenditore e l'ex velina toccano il cielo con un dito e no, il fatto che lui sia appassionato di aeronautica non c'entra.Francesca Manzini, comica, imitatrice, conduttrice, diventata famosa grazie alla sua imitazione di Mara Venier, torna in tv al timone di Striscia la Notizia, insieme a Gerry Scotti, con 10 chili in me ...