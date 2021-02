Stop allo stadio | il Campidoglio | «La Roma ha deciso autonomamente»

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilha diramato un comunicato ufficiale in meritodelle trattative per la costruzione del nuovodella«Prendiamo atto della decisione presaquesta sera dal Cda dell’A.S.in merito al progetto per la realizzazione delloa Tor di Valle. Si tratta di una valutazione imprenditoriale. Rassicuriamo i cittadini che le opere pubbliche previste, come il potenziamento della ferrovia-Lido e la realizzazione del Ponte dei Congressi, verranno portate avanti dall’Amministrazione capitolina». Leggi su Calcionews24.com

Corriere : Stop allo sci, piste gremite nonostante i divieti a Campo Felice - repubblica : Campo Felice, piste da sci gremite nonostante i divieti - pieroomega2 : #NessunoTocchiVirginia Io credo che #Calenda debba vergognarsi, perché pur di attaccare @virginiaraggi mente ai suo… - sbellinc : Quindi stop allo stadio di #Pallotta, avanti con lo stadio dei #Friedkin #StadioDellaRoma - PagineRomaniste : Puntata ricchissima. Dall'#EuropaLeague allo stop al progetto di Tor di Valle. Passate per commentare con noi! ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop allo

Fanpage.it

Il Campidoglio ha diramato un comunicato ufficiale in meritodelle trattative per la costruzione del nuovo stadio della ...ROMA - D opo 3.313 giorni dall'avvio del progetto, la Roma ha detto addioStadio di Tor di Valle. Quest'oggi il CdA del club giallorosso ha approvato lodell'iter poiché " non sussistono più i presupposti per confermare l'interesse all'utilizzo dello stadio da ...Il Campidoglio ha diramato un comunicato ufficiale in merito allo stop delle trattative per la costruzione del nuovo stadio della Roma ...Tramonta definitivamente il progetto per il nuovo stadio, quantomeno a Tor di Valle . Dopo otto anni di tira e molla, il club ha deciso di annunciare la fine delle operazioni , con una decisione che è ...