Stop ai soldi di papà se il lavoro dei sogni ci mette troppo ad arrivare

Il mantenimento ai figli non è a vita. Lo dice la Cassazione, anzi lo puntualizza, guardando a un caso specifico. Se il lavoro ideale non arriva, il figlio, ormai ventisettenne e laureato, deve ridimensionare le sue ambizioni e cercare comunque un'occupazione, anche se più modesta di quella sognata.

