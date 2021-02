Stadio Tor di Valle, la Roma rinuncia: 'Non ci sono i presupposti per il progetto' (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Roma dice addio al progetto per il nuovo Stadio a Tor di Valle . 'Il Consiglio di Amministrazione dell'As Roma, riunitosi in data odierna ha verificato che non sussistono più i presupposti per ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ladice addio alper il nuovoa Tor di. 'Il Consiglio di Amministrazione dell'As, riunitosi in data odierna ha verificato che non sussistono più iper ...

DiMarzio : Stadio della #ASRoma, addio al progetto Tor di Valle: 'Non esistono più i presupposti. Esecuzione impossibile' - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: La Roma 'non ci sono presupposti per stadio a Tor di Valle'. Perdita al 31 dicembre 2020 è di 75 milioni #ANSA https://t… - vikingmetal : RT @AnsaRomaLazio: La Roma 'non ci sono presupposti per stadio a Tor di Valle'. Perdita al 31 dicembre 2020 è di 75 milioni #ANSA https://t… - AnsaRomaLazio : La Roma 'non ci sono presupposti per stadio a Tor di Valle'. Perdita al 31 dicembre 2020 è di 75 milioni #ANSA - Adnkronos : #Roma cancella progetto #stadio #TordiValle -