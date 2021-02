STADIO TEGHIL | NUOVA PAVIMENTAZIONE PER GLI SPOGLIATOI

SecSolution : CAME per la sicurezza dello stadio G.Teghil di Lignano Sabbiadoro -

Ultime Notizie dalla rete : STADIO TEGHIL

Il Friuli

L'allenatore dell'Ascoli Attilio Tesser ha convocato 21 calciatori per la gara con l'Ascoli in programma domani pomeriggio allo" di Lignano Sabbiadoro per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Il tecnico neroverde, che a causa di una squalifica sarà sostituito in panchina dal vice Mark Tullio ...L'allenatore del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Ascoli in programma domani pomeriggio alle ore 14 allo" di Lignano Sabbiadoro per la 25esima giornata del campionato di Serie B. Il 62enne tecnico di Montebelluna, che ha guidato il Picchio in Serie A per undici gare nel 2006, sarà ...L'allenatore dell'Ascoli Attilio Tesser ha convocato 21 calciatori per la gara con l'Ascoli in programma domani pomeriggio allo stadio "Teghil" di Lignano Sabbiadoro per la sesta giornata di ritorno d ...LIGNANO SABBIADORO. Si è da poco concluso un ulteriore intervento di riqualificazione dello Stadio Guido Teghil, l’impianto sportivo polifunzionale sito nella Città balneare friulana. È stata infatti ...