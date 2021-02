Stadio Roma, il club rinuncia al progetto di Tor di Valle (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Finisce con un nulla di fatto la partita dello Stadio dell'As Roma a Tor di Valle. La nuova proprietà del club, la famiglia Friedkin, non intende andare avanti con un'operazione - ereditata dalla gestione precedente di Jim Pallotta - che prevedeva 1 miliardo di euro di investimenti. Difficile realizzare uno Stadio in un momento in cui, a causa della pandemia di Covid, le partite si giocano a porte chiuse. Altrettanto complesso vendere o affittare gli uffici del business park nell'epoca dello smart working. Sette anni dopo la presentazione in stile hollywoodiano del masterplan in Campidoglio, questa sera il Cda del club giallorosso ha formalizzato il disimpegno dal progetto. La società specifica di aver verificato che "anche alla luce delle ultime comunicazioni ... Leggi su agi (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Finisce con un nulla di fatto la partita dellodell'Asa Tor di. La nuova proprietà del, la famiglia Friedkin, non intende andare avanti con un'operazione - ereditata dalla gestione precedente di Jim Pallotta - che prevedeva 1 miliardo di euro di investimenti. Difficile realizzare unoin un momento in cui, a causa della pandemia di Covid, le partite si giocano a porte chiuse. Altrettanto complesso vendere o affittare gli uffici del business park nell'epoca dello smart working. Sette anni dopo la presentazione in stile hollywoodiano del masterplan in Campidoglio, questa sera il Cda delgiallorosso ha formalizzato il disimpegno dal. La società specifica di aver verificato che "anche alla luce delle ultime comunicazioni ...

DiMarzio : Stadio della #ASRoma, addio al progetto Tor di Valle: 'Non esistono più i presupposti. Esecuzione impossibile' - repubblica : ?? Roma, nuovo Stadio: la societa' sportiva rinuncia alla costruzione. 'Non sussistono i presupposti per progetto' - SkySport : Stadio Roma, addio al progetto Tor di Valle - leolomba1 : @danielelozzi @AlexAtipup Chiaro, però AS Roma SpA a bilancio non poteva far figurare lo stadio perchè di proprietà… - GiacomoTortorix : @federicorocchit @CarloCalenda Quando sottolineano che la Roma sarebbe stata solo usufruttuaria dello Stadio, per c… -