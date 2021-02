Stadio | Ignazio Marino | “Sono triste per i tifosi e per Roma”

Leggi su dire

(Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – “Devo dire che la notizia mi rattrista moltissimo per una serie di ragioni. Per la città di Roma, che deve rinunciare ad un progetto importante per il comportamento prima del Pd, che allontò la mia giunta senza spiegarne i motivi, e poi di un Movimento che era giunto al governo gridando ‘onestà e trasparenza’ e che purtroppo poi ha dovuto anche subire l’onta per se stesso e per Roma di un presidente del Consiglio comunale in carica arrestato e poi rilasciato, e speriamo che riesca a provare la sua innocenza”. Così l’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, raggiunto telefonicamente a Philadelphia dall’agenzia Dire per commentare le ultime novità sullo stadio della Roma.