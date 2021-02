Stadio della Roma, il club dice no al nuovo impianto a Tor di Valle: “Progetto divenuto di impossibile esecuzione” (Di venerdì 26 febbraio 2021) La nuova Roma di proprietà di Dan Friedkin dice no al Progetto del nuovo Stadio nell’area di Tor di Valle. La notizia, nell’area da tempo, è stata confermata questa sera dalla stessa società al termine del consiglio di amministrazione che ha approvato anche i conti per il primo semestre della stagione 2020/21. In particolare, il Cda giallorosso “sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing, nonché alla luce delle ultime comunicazioni di Roma Capitale, ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello Stadio da realizzarsi nell’ambito dell’attuale Progetto immobiliare relativo all’area di Tor Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) La nuovadi proprietà di Dan Friedkinno aldelnell’area di Tor di. La notizia, nell’area da tempo, è stata confermata questa sera dalla stessa società al termine del consiglio di amministrazione che ha approvato anche i conti per il primo semestrestagione 2020/21. In particolare, il Cda giallorosso “sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing, nonché alla luce delle ultime comunicazioni diCapitale, ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo delloda realizzarsi nell’ambito dell’attualeimmobiliare relativo all’area di Tor Di ...

