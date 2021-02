Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 26 febbraio (Di venerdì 26 febbraio 2021) oggi gli Sport Invernali vedranno andare in scena diversi eventi: venerdì 26 febbraio infatti si assegna il titolo del team HS106 femminile nel salto con gli sci e della Gundersen maschile nella combinata nordica ai Mondiali di sci nordico che finalmente ieri ad Oberstdorf, in Germania, hanno visto l’assegnazione dei primi ori. Ci saranno anche le qualificazioni del salto con gli sci maschile. Inoltre la Coppa del Mondo dello sci alpino prevede la discesa femminile, ed infine la Coppa del Mondo di sci freestyle ha in programma le qualificazioni femminili e maschili dello ski cross. Sport Invernali IN TV VENERDI’ 26 febbraio: orari E PROGRAMMA COMPLETO 09.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo: Qualificazioni ski cross femminile – nessuna ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)glivedranno andare in scena diversi: venerdì 26infatti si assegna il titolo del team HS106 femminile nel salto con gli sci e della Gundersen maschile nella combinata nordica ai Mondiali di sci nordico che finalmente ieri ad Oberstdorf, in Germania, hanno visto l’assegnazione dei primi ori. Ci saranno anche le qualificazioni del salto con gli sci maschile. Inoltre la Coppa del Mondo dello sci alpino prevede la discesa femminile, ed infine la Coppa del Mondo di sci freestyle ha in programma le qualificazioni femminili e maschili dello ski cross.IN TV VENERDI’ 26E PROGRAMMA COMPLETO 09.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo: Qualificazioni ski cross femminile – nessuna ...

