Spie contro. La Russia scopre uno 007 cinese a Mosca e…. (Di venerdì 26 febbraio 2021) “La Cina sta silenziosamente sfruttando la frattura tra la Russia con l’Occidente per espandere la sua influenza nei settori geopolitico, della sicurezza, tecnologico e finanziario. La Russia e i suoi vicini stanno diventando un banco di prova per un nuovo ordine regionale incentrato su Pechino? Sta emergendo una Pax Sinica?”. Sono le domande che si pone il Carnegie Moscow Center osservando i rapporti tra Mosca e Pechino. Ma qualcosa, forse, sta cambiando tra i due Paesi. È sufficiente guarda al caso di Vladimir Vasilyev, cittadino russo di 52 anni, condannato da un tribunale in Siberia a otto anni di carcere, da scontare in una colonia penale di massima sicurezza, per alto tradimento. La notizia sta nel modo in cui i media di Mosca hanno dato la notizia. La Tass, agenzia di stampa del regime, ha citato una fonte ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) “La Cina sta silenziosamente sfruttando la frattura tra lacon l’Occidente per espandere la sua influenza nei settori geopolitico, della sicurezza, tecnologico e finanziario. Lae i suoi vicini stanno diventando un banco di prova per un nuovo ordine regionale incentrato su Pechino? Sta emergendo una Pax Sinica?”. Sono le domande che si pone il Carnegie Moscow Center osservando i rapporti trae Pechino. Ma qualcosa, forse, sta cambiando tra i due Paesi. È sufficiente guarda al caso di Vladimir Vasilyev, cittadino russo di 52 anni, condannato da un tribunale in Siberia a otto anni di carcere, da scontare in una colonia penale di massima sicurezza, per alto tradimento. La notizia sta nel modo in cui i media dihanno dato la notizia. La Tass, agenzia di stampa del regime, ha citato una fonte ...

