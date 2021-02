Spider-Man, Tom Holland: "Se Marvel mi chiedesse di fare altri 10 film, potete scommetterci che direi di sì" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tom Holland si prenderà anche una meritata pausa dopo Spider-Man: No Way Home, ma l'attore è pronto a tornare nei panni dell'Uomo Ragno ogni volta che gli verrà richiesto. Nei giorni scorsi, Tom Holland ha affermato di volersi prendere una piccola pausa dopo la fine delle riprese di Spider-Man: No Way Home, essendo l'unico periodo dopo tanti anni in cui non sarà sotto contratto per qualche film. Ma se pensate che sia disposto ad appendere gli stivaletti di Spider-Man al chiodo, non sapete quanto vi state sbagliando, sarebbe infatti pronto a fare altri 10 film con Marvel. Ai microfoni di USA Today, Tom Holland ha dichiarato di essere disposto a tornare nei panni di Peter Parker in qualsiasi momento, e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tomsi prenderà anche una meritata pausa dopo-Man: No Way Home, ma l'attore è pronto a tornare nei panni dell'Uomo Ragno ogni volta che gli verrà richiesto. Nei giorni scorsi, Tomha affermato di volersi prendere una piccola pausa dopo la fine delle riprese di-Man: No Way Home, essendo l'unico periodo dopo tanti anni in cui non sarà sotto contratto per qualche. Ma se pensate che sia disposto ad appendere gli stivaletti di-Man al chiodo, non sapete quanto vi state sbagliando, sarebbe infatti pronto a10con. Ai microfoni di USA Today, Tomha dichiarato di essere disposto a tornare nei panni di Peter Parker in qualsiasi momento, e ...

