Spezia-Parma, i convocati di Italiano: tornano Nzola e Farias (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vincenzo Italiano ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match che il suo Spezia giocherà contro il Parma in una sfida delicatissima per la salvezza. Buone notizie per il tecnico dei liguri, che ritrova due pedine importanti per l'attacco come Nzola e Farias. Portieri: 1. Zoet, 94. Provedel, 99. Pucci. Difensori: 19. Terzi, 20. Bastoni, 21. Ferrer, 22. Chabot, 28. Erlic, 34. Ismajli, 39. Dell'orco, 69. Vignali. Centrocampisti: 4. Acampora, 8. Ricci, 10. Agoume, 24. Estevez, 25. Maggiore, 88. Leo Sena. Attaccanti: 9. Galabinov, 11. Gyasi, 17. Farias, 18. Nzola, 23. Saponara, 31. Verde, 80. Agudelo, 91. Piccoli. SportFace.

