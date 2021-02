Spezia-Parma domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Spezia e Parma si affrontano nell’anticipo di sabato valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Lo Spezia neopromosso vuole continuare a sorprendere tutti e continuare sulla strada di una salvezza tranquilla, nonostante la sconfitta a sorpresa nell’ultimo turno contro la Fiorentina. Il invece Parma si trova in una situazione di assoluta difficoltà: gli emiliani arrivano dal pareggio rimediato contro l’Udinese, per giunta dopo essere stati in vantaggio di due goal. Sabato 27 febbraio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021)si affrontano nell’anticipo di sabato valevole per la ventiquattresima giornata di. Loneopromosso vuole continuare a sorprendere tutti e continuare sulla strada di una salvezza tranquilla, nonostante la sconfitta a sorpresa nell’ultimo turno contro la Fiorentina. Il invecesi trova in una situazione di assoluta difficoltà: gli emiliani arrivano dal pareggio rimediato contro l’Udinese, per giunta dopo essere stati in vantaggio di due goal. Sabato 27 febbraio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA e Sky Sport, mentre losarà affidato a Sky Go. SportFace.

sportface2016 : #SerieA Spezia-Parma domani in tv: canale, orario e diretta streaming. Come seguire la sfida del Picco - JuriLertora : Possibili novità di formazione in casa #Spezia per la sfida contro il #Parma. In attesa della rifinitura odierna, q… - cassapronostici : Pronostico Spezia – Parma: punti pesanti in chiave salvezza - CRAPiemonteVA : Matteo Gariglio sarà #IvUfficiale in Pordenone - Ascoli. Impegni in #SerieATim come #Var per Luca Pairetto di… - infoitsport : Spezia-Parma: spareggio per non retrocede, ma anche match promozione -