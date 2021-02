Spezia | Italiano | ' Il Parma può battere tutti | se acquista fiducia'

AnsaLiguria : Italiano 'battere il Parma sarebbe passo decisivo verso salvezza'. Il tecnico avverte: 'Concentrati capaci di grand… - Daniele20052013 : Spezia, Italiano: “Contro il Parma serve prestazione senza errori” - CORNERNEWS24 : #Calcio - Spezia: Italiano 'per il Parma ogni gara una finale' Il tecnico avverte: 'Concentrati capaci di grandi cose' - ansa_liguria : Italiano 'battere il Parma sarebbe passo decisivo verso salvezza' - Ansa_ER : Spezia: Italiano 'per il Parma ogni gara una finale'. Il tecnico avverte: 'Concentrati capaci di grandi cose' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Italiano

Il tecnico dello, Vincenzo, carica i suoi in vista dell'anticipo di sabato pomeriggio al Picco contro il Parma. 'Lodeve scendere in campo per fare prestazione, perché se non ...LA- Parma vedrà affrontarsi la squadra rivelazione del campionato, da una parte, mentre dall'altra ci saranno gli emiliani, in crisi di risultati. Vincenzo, allenatore dei liguri, ha ...Dopo l'altra metà di ottavi di finale di Champions League e il ritorno dei sedicesimi di Europa League, tornano Serie A e fantacalcio.Il tecnico dei liguri: "I ducali hanno grandissimi giocatori. Abbiamo scoperto che Agudelo può fare il centravanti" ...