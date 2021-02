(Di venerdì 26 febbraio 2021)al doge porta via due bulldog francesi di. È successo nelle scorse ore a Hollywood. Ora la cantante offre 500miladi ricompensa a chiunque le riporti indietro i due animali. Il terzo bulldog, Miss Asia, è riuscito a fuggire ed è stato successivamente ritrovato dalle forze dell’ordine. L’artista americana è attualmente a Roma per le riprese del nuovo film di Ridley Scott, ‘Gucci’, mentre i suoi, Koji e Gustav, sono rimasti ad Hollywood, accuditi dal dogRyan Fischer. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato di essere alla ricerca di un uomo che “hato un colpo di pistola da una posizione sconosciuta e ha colpito la vittima” in North Sierra Bonita Avenue, alle 21.40 del 24 febbraio. Un ...

Corriere Milano

