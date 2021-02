Alberto_Today : Spadafora: «Così si rischia di passare dal reggente al commissario liquidatore» - Italia_Notizie : Spadafora: «Così si rischia di passare dal reggente al commissario liquidatore» - mister_ricci : Bene così, vanno abbandonati al loro destino. Comunque Spadafora non ha mai fatto parte del #M5S. #GovernoDraghi… - sportface2016 : 'E nessuno dei grandi competenti di sport che dica una parola...'. Così #Spadafora sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora Così

Corriere della Sera

Non abbandona il Movimento, ma non fa sconti a nessuno Vincenzo, ministro uscente dello ...oltre agli eletti stiamo espellendo anche gli elettori". Domenica ci sarebbe dovuto essere un ...Dopo il 'complicato' sì al nuovo esecutivo - M5s non aveva mai vissuto una fesedifficile , ... Per tutta la giornata si è parlato dell'abbandono dell'ex ministro, e dei deputati Cataldi ...