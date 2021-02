Sottosegretari | se il buongiorno si vede dal mattino prepariamoci alla buonanotte

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Beh, non c’è che dire. Possiamo leccarci le dita. La “crème de la crème” è servita per i palati raffinati della politica italiana. Con Draghi abbiamo davvero un altro film. Si diceva che i partiti non conoscessero il regista e s’immaginassero di poter fare, con lui, quanto sarebbe stato impossibile. La ricreazione è finita, è stato sentenziato. Finito il populismo. Uno solo lo scopo: il necessario “governo dei migliori”. Alcuni violini del giornalismo italiano si sono esibiti in virtuosismi, degni del miglior Paganini, sul fallimento della politica, sul commissariamento del Parlamento da parte del presidente della Repubblica, sull’avvento dell’uomo della Provvidenza, quel Mario Draghi che tutti ci invidiano e che, freddo come il ghiaccio, fa sempre quello che deve fare, “whatever it takes”. Ancora oggi, peraltro, si sentono accenni di marce di trionfo, suonati da orchestre o solisti, ...