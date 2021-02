Sorteggio Europa League: Roma-Shakhtar Donetsk e Manchester United-Milan (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutti contro tutti in Europa League. Alle 13.00, a Nyon, è andato in scena il Sorteggio che ha visto le squadre qualificate venire accoppiate per il proseguimento nel torneo. Dopo i sedicesimi di finale, solo Milan e Roma sono rimaste, tra le squadre italiane, ancora in corsa. Vediamo tutti gli accoppiamenti.Sorteggio Europa League: gli accoppiamentiQueste le squadre qualificate: Milan (ITA), Ajax (NED), Arsenal (ENG), Dinamo Zagreb (CRO), Dynamo Kyiv (UKR) Granada (ESP), Manchester United (ENG), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Slavia Praha (CZE), Tottenham (ENG), Villarreal (ESP) e Young Boys ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutti contro tutti in. Alle 13.00, a Nyon, è andato in scena ilche ha visto le squadre qualificate venire accoppiate per il proseguimento nel torneo. Dopo i sedicesimi di finale, solosono rimaste, tra le squadre italiane, ancora in corsa. Vediamo tutti gli accoppiamenti.: gli accoppiamentiQueste le squadre qualificate:(ITA), Ajax (NED), Arsenal (ENG), Dinamo Zagreb (CRO), Dynamo Kyiv (UKR) Granada (ESP),(ENG), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Rangers (SCO),(ITA),(UKR), Slavia Praha (CZE), Tottenham (ENG), Villarreal (ESP) e Young Boys ...

SkySport : Europa League Ottavi di finale Manchester United-Milan ? Sorteggio live su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Now Tv… - peppe844 : RT @delinquentweet: Riassunto del sorteggio di Europa League per le italiane: AHIA #UELdraw - 100x100Napoli : Sorteggio duro per #Roma e #Milan. - PulitiElena : RT @fanpage: #MilanManchesterUnited e #RomaShakhtar negli ottavi di Europa League: l’esito del sorteggio - UnicaPassioneIM : RT @cmdotcom: #EuropaLeague, il sorteggio degli ottavi: #ManchesterUnitedMilan e #RomaShakhtar #Milan #Roma -