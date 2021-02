Sorteggio Europa League, rischio derby italiano tra Milan e Roma (Di venerdì 26 febbraio 2021) Oggi a Nyon il Sorteggio degli ottavi di finale di Europa League: ecco tutte le possibili avversarie di Milan Roma. Possibile anche l’incrocio tra le due Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale di Europa League, Milan e Roma attenderanno il prossimo avversario seguendo i sorteggi di Nyon alle 13. Ai sedicesimi, il Milan ha faticato più di quanto potesse immaginare a superare l’ostacolo serbo della Stella Rossa mentre la Roma ha avuto la meglio senza particolari patemi sui portoghesi dello Sporting Braga. Discorso diametralmente opposto per quanto concerne il Napoli, i partenopei sono stati eliminati dagli spagnoli del Granada. Anche Benfica, Hoffenheim, Bayer Leverkusen e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Oggi a Nyon ildegli ottavi di finale di: ecco tutte le possibili avversarie di. Possibile anche l’incrocio tra le due Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale diattenderanno il prossimo avversario seguendo i sorteggi di Nyon alle 13. Ai sedicesimi, ilha faticato più di quanto potesse immaginare a superare l’ostacolo serbo della Stella Rossa mentre laha avuto la meglio senza particolari patemi sui portoghesi dello Sporting Braga. Discorso diametralmente opposto per quanto concerne il Napoli, i partenopei sono stati eliminati dagli spagnoli del Granada. Anche Benfica, Hoffenheim, Bayer Leverkusen e ...

