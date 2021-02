Sorteggio Europa League: le possibili avversarie di Milan e Roma (Di venerdì 26 febbraio 2021) Oggi, venerdì 26 febbraio alle ore 13.00 a Nyon (Svizzera), si terrà l’appuntamento del Sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2021 tra le migliori 16 squadre di questa competizione. Saranno due le formazioni italiane presenti. La Roma ha piegato lo Sporting Braga e il Milan si è imposto contro la Stella Rossa. Due sfide dall’andamento diverso: i giallorossi hanno fatto valere il loro più alto tasso tecnico, mentre i rossoneri hanno sofferto più del previsto per piegare i serbi. L’urna in terra svizzera, giova precisarlo, non prevederà paletti: non ci saranno teste di serie e saranno ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Qualsiasi eventuale restrizione verrà comunicata prima del Sorteggio. In buona sostanza, Roma e Milan ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Oggi, venerdì 26 febbraio alle ore 13.00 a Nyon (Svizzera), si terrà l’appuntamento deldegli ottavi di finale di2021 tra le migliori 16 squadre di questa competizione. Saranno due le formazioni italiane presenti. Laha piegato lo Sporting Braga e ilsi è imposto contro la Stella Rossa. Due sfide dall’andamento diverso: i giallorossi hanno fatto valere il loro più alto tasso tecnico, mentre i rossoneri hanno sofferto più del previsto per piegare i serbi. L’urna in terra svizzera, giova precisarlo, non prevederà paletti: non ci saranno teste di serie e saranno ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Qualsiasi eventuale restrizione verrà comunicata prima del. In buona sostanza,...

