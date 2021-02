Sorteggio di Europa League | Manchester-Milan e Roma-Shaktar agli ottavi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sono appena tenuto a Nyon ildiper glidi finale. Urna poco benevola per le due italiane rimaste in corsa,: i rossoneri se la vedranno con il temibileUnited(andata in Inghilterrae ritorno ao), mentre i giallorossi con gli ucraini delloDonetsk(andata all’Olimpico e ritorno in Ucraina)di: quando si giocheranno glidi finale? Le gare di andata deglidi finale disi svolgeranno giovedi 11 marzo, mentre il ritorno è previsto per il 18 marzo. Il tabellone completo degli ...