Sorteggio di Europa League: i possibili avversari di Milan e Roma agli ottavi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alle 13 di questo pomeriggio si terrà il Sorteggio di Europa League che permetterà a Milan e Roma, uniche due italiane rimaste in corsa, di conoscere i rispettivi avversari per gli ottavi di finale(11 marzo-18 marzo). Dall’urna di Nyon potrà uscire qualsiasi confronto dal momento che non ci saranno limitazioni riguardanti teste di serie o fasce. Sorteggio di Europa League: chi affronteranno Milan e Roma? Sedici le squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale: Ajax, Milan, Roma, Villareal, Granada, Molde, Young Boys, Rangers Glasgow, Arsenal, Tottneham, Manchester United, Dinamo Kiev, Shahktard Donestk, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alle 13 di questo pomeriggio si terrà ildiche permetterà a, uniche due italiane rimaste in corsa, di conoscere i rispettiviper glidi finale(11 marzo-18 marzo). Dall’urna di Nyon potrà uscire qualsiasi confronto dal momento che non ci saranno limitazioni riguardanti teste di serie o fasce.di: chi affronteranno? Sedici le squadre che si sono qualificatedi finale: Ajax,, Villareal, Granada, Molde, Young Boys, Rangers Glasgow, Arsenal, Tottneham, Manchester United, Dinamo Kiev, Shahktard Donestk, ...

SkySport : Sorteggio ottavi Europa League, dove vederlo in tv e streaming - Dalla_SerieA : Sorteggio Europa League: le possibili avversarie di Roma e Milan - - siamo_la_Roma : ?? Alle 13 il sorteggio degli ottavi di finale di #UEL ?? La #Roma è pronta a conoscere il suo destino ?? Anticipa l’… - sportli26181512 : Quasi una Champions per Milan e Roma: pericoli United, Ajax, derby e spagnole: Quasi una Champions per Milan e Roma… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? 11h45 Sci: CdM dalla Val di Fassa discesa femminile -