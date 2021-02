Sondaggi politici elettorali oggi 26 febbraio 2021: il centrodestra vola nei consensi e stacca di 13 punti il centrosinistra (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 25 febbraio 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Il governo Draghi fa volare il centrodestra nei consensi: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Euromedia Research in esclusiva per l’agenzia Italpress. Secondo l’istituto di ricerca, infatti, il centrodestra stacca di oltre 13 punti il centrosinistra con la Lega di Matteo Salvini che resta il primo partito con il 23,6%. Il Partito Democratico è al 18,3 per cento, mentre Fratelli d’Italia continua la sua ascesa, salendo al 16,6%. Il ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021)25– Il governo Draghi fare ilnei: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Euromedia Research in esclusiva per l’agenzia Italpress. Secondo l’istituto di ricerca, infatti, ildi oltre 13ilcon la Lega di Matteo Salvini che resta il primo partito con il 23,6%. Il Partito Democratico è al 18,3 per cento, mentre Fratelli d’Italia continua la sua ascesa, salendo al 16,6%. Il ...

