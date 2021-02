Smartphone | lo abbiamo sempre caricato nel modo sbagliato

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sembrerà strano, ma il motivo per cui molti dei nostri cellulari si scaricano con così tanta frequenza dipende in larga parte da noi. La Cadex, compagnia che vende batterie, ha pubblicato un sito curato da loro, chiamato Battery University, in cui uno studio dettagliato ci spiega come le batterie siano spesso sottoposte a un grande stress, Impronta Unika.

soloio0509 : RT @claxaste: @viaggiatore_it Fino a una quindicina di anni fa se ci avessero detto 'o vai in giro col braccialetto elettronico o stai a ca… - RobMacCready : RT @claxaste: @viaggiatore_it Fino a una quindicina di anni fa se ci avessero detto 'o vai in giro col braccialetto elettronico o stai a ca… - folucar : RT @Bufalenet: Abbiamo svariate segnalazioni sul video “India lo sta facendo“, considerando che da ieri circola un messaggio virale su What… - Il_Paradroide : RT @Bufalenet: Abbiamo svariate segnalazioni sul video “India lo sta facendo“, considerando che da ieri circola un messaggio virale su What… - Bufalenet : Abbiamo svariate segnalazioni sul video “India lo sta facendo“, considerando che da ieri circola un messaggio viral… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone abbiamo

Sky Tg24

... main event, dovremo ancora attendere qualche ora, pure non allarmiamoci:ben visto che ci ... casa della grande boxe in questa stagione, disponibile su pc,e tablet. DIRETTA SCARDINA ...... utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet eoppure servendosi di una smart tv che ... Questo poi specialmente in difesa, dove oltre agli infortunati di cuigià detto, pure domani ...Huami ha deciso di cambiare nome alla sua app proprietaria e poi all'azienda stessa: la divisione globale prenderà il nome di Zepp Health ...Oggi torniamo a parlare di smartphone, ma di fascia bassa, anche se comunque parliamo di un dispositivo già pronto per la rete 5G. Xiaomi Redmi Note 9T, infatti, è uno dei protagonisti della speciale ...