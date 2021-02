Siria, raid Usa su postazioni filoiraniane: 17 i morti. E' la prima azione militare di Biden (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli Stati Uniti hanno compiuto un attacco aereo, il primo da quando si è insediato Joe Biden, contro una struttura legata ad una milizia filo iraniana in Siria provocando 17 morti. "Su ordine del ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli Stati Uniti hanno compiuto un attacco aereo, il primo da quando si è insediato Joe, contro una struttura legata ad una milizia filo iraniana inprovocando 17. "Su ordine del ...

Agenzia_Italia : Raid Usa in Siria. E' la prima azione militare di Biden - Tg1Rai : Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte un attacco aereo in #Siria contro obiettivi filo-iraniani. Si tratta del… - HuffPostItalia : G.I. Joe. Primo raid in Siria contro gruppi filo-Iran della presidenza Biden - MarcoCampa10 : RT @ItalianPolitics: Come definire il @Tg3web che oggi alle 14.38 parla di 'potenze straniere in #Siria' citando solamente Iran, Russia e T… - RadioItaliaIRIB : Russia condanna raid Usa: 'ispettare sovranità della Siria' -