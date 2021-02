Siria: attacco Usa; uccisi almeno 17 combattenti pro Iran (Di venerdì 26 febbraio 2021) almeno 17 combattenti pro-Iran sono stati uccisi in seguito all’attacco americano in Siria. Lo rivela l’Osservatorio Siriano dei diritti dell’uomo. Prima azione militare dell’era Joe Biden: gli Usa hanno bombardato la Siria, nella zona orientale, al confine con l’Iraq, prendendo di mira infrastrutture delle milizie appoggiate dall’Iran. Il Pentagono spiega che il raid, ordinato da Joe Biden e sferrato dopo aver consultato gli alleati, è in risposta all’attacco missilistico in Iraq dello scorso 15 febbraio nel quale ha perso la vita un contractor civile mentre militari statunitensi e di altre forze della coalizione sono rimasti feriti. L’osservatorio Siriano dei diritti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)17pro-sono statiin seguito all’americano in. Lo rivela l’Osservatoriono dei diritti dell’uomo. Prima azione militare dell’era Joe Biden: glihanno bombardato la, nella zona orientale, al confine con l’Iraq, prendendo di mira infrastrutture delle milizie appoggiate dall’. Il Pentagono spiega che il raid, ordinato da Joe Biden e sferrato dopo aver consultato gli alleati, è in risposta all’missilistico in Iraq dello scorso 15 febbraio nel quale ha perso la vita un contractor civile mentre militari statunitensi e di altre forze della coalizione sono rimasti feriti. L’osservatoriono dei diritti ...

