Siria, attacco aereo contro miliziani filo-Iran, il primo raid di Biden. Oltre 20 morti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono Oltre 20 i miliziani rimasti uccisi nell'attacco messo a segno dagli Stati Uniti al confine tra Siria e Iraq. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, l'attacco è avvenuto nei pressi del valico di frontiera Al Qaem e che le vittime sono membri del gruppo Hezbollah iracheno e delle Forze di mobilitazione popolare. In pratica, si tratta della prima azione militare approvata dal nuovo presidente americano Joe Biden a 37 giorni dal suo insediamento. Gli attacchi aerei hanno preso di mira "postazioni e convogli di armi" diretti in Iraq, ha aggiunto l'ong, precisando che sono stati "distrutti tre camion carichi di munizioni".Dunque, gli Stati Uniti bombardano la Siria, prendendo di mira infrastrutture delle milizie appoggiate

