Simone Inzaghi: "Dimentichiamo il Bayern. Abbiamo obiettivi importanti da raggiungere"

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel, in vista della gara di domani a Bologna. Queste le sue parole: "Veniamo da una brutta sconfitta, è nostro dovere smaltire quello che è successo martedì e trasformarlo in carica positiva domani. Contro il Bologna sarà molto difficile, dovremo affrontare la partita nel migliore dei modi". 

Com'è la condizione della squadra?
"Dovremo vedere come andrà l'allenamento di oggi. Abbiamo anche Escalante squalificato, oltre ai due infortunati Luiz Felipe e Radu. Abbiamo fatto un importante sforzo fisico e mentale in Champions". 

Sul Bologna:
"Lo conosciamo, è un'ottima squadra. Mi fa piacere rivedere Sinisa, è un amico e un bravissimo allenatore. Avrà preparato la gara alla perfezione, dovremo prepararci bene".

