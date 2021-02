Si sacrificò per l'amica, ora lei ha fatto il miracolo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giulia, 18 anni, perse la gamba in un incidente ma salvò la vita a Chiara . La ragazza illesa ha lanciato una raccolta di soldi per regalarle la protesi Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giulia, 18 anni, perse la gamba in un incidente ma salvò la vita a Chiara . La ragazza illesa ha lanciato una raccolta di soldi per regalarle la protesi

I 100 anni dall'uccisione di Spartaco Lavagnini Lavagnini, ucciso da carnefici che si rifacevano a una ideologia da disprezzare e sconfitta dalla storia, sacrificò la sua vita per rendere questo mondo migliore. Va combattuta la perdita di memoria ...

