Si muove Giorgetti e chiede aiuto a Farmindustria. Obiettivo: produrre le dosi che abbiamo già acquistato tramite l'Europa. Ma rischiamo di pagare due volte lo stesso prodotto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il tema dei vaccini tiene banco nella riunione del Consiglio europeo, proprio ieri è iniziata la due giorni di Bruxelles incentrata sulla pandemia. Ma anche in Italia la questione vaccini preoccupa molto. Nonostante da lunedì 22 febbraio siano state effettuate in media oltre 100 mila somministrazioni al giorno, la produzione sembra ancora insufficiente. "La vaccinazione è iniziata in tutti gli Stati membri – si legge nell'ultima bozza circolata della dichiarazione congiunta dei leader Ue – e la nostra strategia sui vaccini ha garantito che tutti" i Paesi Ue vi abbiano "accesso". Ma "anche così, dobbiamo accelerare con urgenza l'autorizzazione, la produzione e la distribuzione di vaccini, nonché la vaccinazione". "Le aziende – si legge ancora – devono garantire la prevedibilità della produzione di vaccini e rispettare i termini di consegna contrattuali. Sosteniamo ulteriori sforzi della ...

