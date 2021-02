Sì del Cts, cinema e teatri riaprono dal 27 marzo nelle Regioni gialle (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - Via libera del Comitato tecnico-scientifico al protocollo presentato dal ministro Franceschini, redatto con le associazioni di settore, per la riapertura in sicurezza di cinema e teatri. L'obiettivo, come chiesto dal ministro, è di riaprire il 27 marzo, giornata mondiale del Teatro: già mercoledì il Cts aveva accolto l'impianto di massima e sottolineato la prospettiva della riapertura a fine marzo, ma si farà il punto sulla situazione epidemiologica due settimane prima. Il Cts, a quanto si apprende, ha indicato una serie di paletti, a partire dal fatto che l'apertura sarà possibile solo nelle Regioni in zona gialla e comunque non oltre le 22. Oltre a una serie di indicazioni sulla capienza massima, e l'obbligo di indossare sempre la mascherina (almeno chirurgica).. In un tweet ... Leggi su agi (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - Via libera del Comitato tecnico-scientifico al protocollo presentato dal ministro Franceschini, redatto con le associazioni di settore, per la riapertura in sicurezza di. L'obiettivo, come chiesto dal ministro, è di riaprire il 27, giornata mondiale del Teatro: già mercoledì il Cts aveva accolto l'impianto di massima e sottolineato la prospettiva della riapertura a fine, ma si farà il punto sulla situazione epidemiologica due settimane prima. Il Cts, a quanto si apprende, ha indicato una serie di paletti, a partire dal fatto che l'apertura sarà possibile soloin zona gialla e comunque non oltre le 22. Oltre a una serie di indicazioni sulla capienza massima, e l'obbligo di indossare sempre la mascherina (almeno chirurgica).. In un tweet ...

dariofrance : Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riaper… - repubblica : ?? Covid, gli esperti del Cts: via libera a riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo nelle zone gialle - TgLa7 : #Covid, #Franceschini: 'Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, i… - guido66450758 : RT @ScuolaNoCovid: Adesso io vi chiedo: dove era il #CTS e #Rezza, quando dalla #Scuola mandavamo allarmi e chiedevamo di riconoscere #aero… - PaolotiZ : RT @repubblica: ?? Covid, gli esperti del Cts: via libera a riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo nelle zone gialle -