Shakhtar Donetsk-Roma | ritorno ottavi Europa League 2020 2021 | data | orario e diretta tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sarà lol’avversaria dellaaglidi finale di. La squadra di Paulo Fonseca sfiderà una delle ex squadra del tecnico portoghese, come accaduto nei sedicesimi contro il Braga. Si gioca adancora da definire (18:55 o 21:00) di giovedì 18 marzo nella cornice dell’NSK Olimpiyskiy di Kiev. Potrete seguire il match intv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. SportFace.