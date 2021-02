Shadow And Bone: il teaser trailer ci porta nel Grishaverse (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il teaser trailer di Shadow And Bone, la nuova serie Netflix tratta dai bestseller mondiali scritti da Leigh Bardugo, è arrivato puntuale come ci era stato promesso. Possiamo quindi dare il primo vero sguardo all’intero Grishaverse, ovvero l’universo nel quale sono ambientate le due serie di libri, che verranno concentrate nell’adattamento televisivo. Com’era stato annunciato, e come possiamo finalmente vedere, non verrà raccontata solo la storia della trilogia alla quale appartiene Shadow And Bone, ma saranno anche introdotti personaggi ed eventi tratti da Six Of Crows. Nel trailer non facciamo quindi conoscenza solamente con Sankta Alina, Mal Orestev, The Darkling ed il complicato mondo dei Grisha, ma riusciamo ad avere un piccolo assaggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) IldiAnd, la nuova serie Netflix tratta dai bestseller mondiali scritti da Leigh Bardugo, è arrivato puntuale come ci era stato promesso. Possiamo quindi dare il primo vero sguardo all’intero, ovvero l’universo nel quale sono ambientate le due serie di libri, che verranno concentrate nell’adattamento televisivo. Com’era stato annunciato, e come possiamo finalmente vedere, non verrà raccontata solo la storia della trilogia alla quale appartieneAnd, ma saranno anche introdotti personaggi ed eventi tratti da Six Of Crows. Nelnon facciamo quindi conoscenza solamente con Sankta Alina, Mal Orestev, The Darkling ed il complicato mondo dei Grisha, ma riusciamo ad avere un piccolo assaggio ...

