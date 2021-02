“Shadow and Bone”: il poster e le immagini della nuova serie Netflix (Di venerdì 26 febbraio 2021) I fan aspettano da molto la serie Netflix, Shadow and Bone, annunciata più di due anni fa. Le riprese si sono concluse esattamente un anno fa ma la post-produzione ha subito ritardi a causa della pandemia. Solo il 17 dicembre abbiamo ricevuto un teaser di meno di un minuto e il 27 gennaio è stata annunciata sui profili social della serie la data ufficiale di uscita della serie: 23 aprile. Adesso su Instagram la pagina ufficiale Shadow and Bone rende noto il poster inedito. In previsione il panel dedicato allo show dell’IGN Fan Fest che si terrà oggi. “Shadow and Bone” poster on Instagram Shadow and ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) I fan aspettano da molto laand, annunciata più di due anni fa. Le riprese si sono concluse esattamente un anno fa ma la post-produzione ha subito ritardi a causapandemia. Solo il 17 dicembre abbiamo ricevuto un teaser di meno di un minuto e il 27 gennaio è stata annunciata sui profili socialla data ufficiale di uscita: 23 aprile. Adesso su Instagram la pagina ufficialeandrende noto ilinedito. In previsione il panel dedicato allo show dell’IGN Fan Fest che si terrà oggi. “andon Instagramand ...

