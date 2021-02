Sfida virale | un gatto si è mimetizzato nel paesaggio e nessuno è riuscito a trovarlo nemmeno tu?

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Le sfide virali sul web fanno impazzire sempre e comunque tutti noi. Ci pongono dinanzi agli occhi degli enigmi, dei test di intelligenza e di intuito che non è sempre facile svelare e risolvere. Ci vuole tempo e ci vuole cura dei particolari e dei dettagli. Sono davvero molto difficili e richiedono molta concentrazione. Il quiz che vi proponiamo oggi è molto particolare, ci mostra un paese abbandonato, con una strada sterrata e diverse piante secche. Ma da qualche parte, c’è unnascosto, un animale unico che in tanti non riesco a notare ed evidenziare. Questasi distingue fra le migliaia di contenuti che stanno girando di recente online. È difficile da risolvere e riguarda uno dei nostri animali domestici preferiti: il. Gli ingredienti ci son tutti per farla andare up, ed infatti è proprio ...

Ultime Notizie dalla rete : Sfida virale

La 24esima giornata non si aprirà domani con Sassuolo - Torino, laè stata infatti rinviata ... Non si è allenato Morata per un'infezione: quasi impossibile il recupero. Largo quindi a ...Di cosa si tratta e perché si usa l'hashtag #LaserEyes ? La campagna, con la quale si ... Laa colpi di meme ha anche due hashtag dedicati: #LaserEyes (appunto) e #LaserRayUntil100K . Elon ...La danza delle suore irlandesi di Dublino ha conquistato i social: in poco tempo il video ha totalizzato migliaia di visualizzazioni.Alvaro Morata non ce la farà ad essere in campo nella sfida contro il Verona: ecco i tempi di recupero dell’attaccante spagnolo. Alvaro Morata non ce la farà ad essere in campo contro il Verona. La si ...