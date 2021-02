Sesso e smart working | lavorare da casa rovina la vita sessuale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lodanon fa bene al, l’abbiamo detto qualche mese fa. Almeno, secondo un sondaggio, le donne italiane hanno risentito in termini di libido, che è calata (quasi) a picco da quandodaè diventata la nuova normalità. Adesso arriva un sondaggio dal sapore europeo che affronta la questione basandosi sul tipo di lavoro svolto e giunge alla stessa conclusione: ile lonon vanno proprio d’accordo. Qualche categoria di lavoratori, impossibilitata a svolgere i propri compiti da remoto, non ha infatti registrato cali in termini di rapporti sessuali. \ A prendersi la briga di indagare nel dettaglio il rapporto «» ...

lucalongoni44 : @Amyrmia Sarà la nuova influenza, quindi presto o tardi lo faremo tutti, a meno di non vivere in Smart working tutta la vita sesso compreso. - Il_LatoOscuro : Lo “Smart Bitching”. Il Tele Lavoro della #prostituzione al tempo -

Un sondaggio ha identificato 20 categorie professionali per scoprire quanto lavorare da casa abbia rovinato o meno la vita sessuale ...