Serie B, Virtus Entella-Brescia: probabili formazioni e la diretta tv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vincere in casa per provare ad abbandonare l'ultimo posto in classifica. Guadagnare tre punti per uscire dalla zona playout. La partita valida per la 25a giornata di Serie B porta in scena uno scontro che dirà molto sulla zona retrocessione. La Virtus Entella arriva da ben cinque sconfitte consecutive e vuole riscattarsi davanti al proprio pubblico, quando ha ottenuto l'ultima vittoria, più di un mese fa contro il Pisa. Anche il Brescia arriva da una sconfitta subita in casa contro la Cremonese e quindi ci sarà voglia di riscatto. Ecco le ultime di Virtus Entella-Brescia, le probabili formazioni e la diretta tv della partita valida per la 25a giornata di Serie B.

