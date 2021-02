Serie B, SPAL-Reggina: le ultime sulla gara e le probabili formazioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) SPAL-Reggina domani in campo al “Mazza” alle 14.00, quale gara valida per la 25a giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa, che vogliono tornare a vincere dopo alcuni turni di digiuno, affrontano la formazione calabrese impegnata nella corsa per l’ingresso nei playoff. Il momento della SPAL Periodo non particolarmente fortunato per la formazione SPALlina, che dopo la vittoria ottenuta il 18 gennaio scorso per 2-0 contro la Reggiana, tra campionato e Coppa Italia, ma messo in fila solamente pareggi (Cremonese, Monza, Cosenza, Empoli e L.R. Vicenza) e sconfitte (Juventus e Pordenone). Sabato scorso, in particolare, sul campo del L.R. Vicenza, la squadra di mister Marino ha chiuso il match sul punteggio di 2-2, dopo che le reti di Paloschi e Valoti (su rigore), lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)domani in campo al “Mazza” alle 14.00, qualevalida per la 25a giornata del campionato diB. I padroni di casa, che vogliono tornare a vincere dopo alcuni turni di digiuno, affrontano la formazione calabrese impegnata nella corsa per l’ingresso nei playoff. Il momento dellaPeriodo non particolarmente fortunato per la formazionelina, che dopo la vittoria ottenuta il 18 gennaio scorso per 2-0 contro la Reggiana, tra campionato e Coppa Italia, ma messo in fila solamente pareggi (Cremonese, Monza, Cosenza, Empoli e L.R. Vicenza) e sconfitte (Juventus e Pordenone). Sabato scorso, in particolare, sul campo del L.R. Vicenza, la squadra di mister Marino ha chiuso il match sul punteggio di 2-2, dopo che le reti di Paloschi e Valoti (su rigore), lo ...

